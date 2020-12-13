У матчі чемпіонату Франції півзахиснику Реймса Арберу Зенелі вдалося забити гол прямим ударом з кутового.

На 65-й хвилині Зенелі направився подавати кутовий з лівого флангу. Він так закрутив м'яч, що той по високій дузі пролетів над голкіпером та влетів у ворота, пише 24 канал.

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Однак цей гол не допоміг Реймсу. Команда на виїзді поступилася Бресту, і надалі перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостаннє місце в турнірній таблиці.

Для півзахисника цей гол став першим у сезоні. Варто додати, що він виступає за збірну Косово.

Відео голу з кутового