Черговий тур чемпіонату Індії запам'ятався дивовижним сольним проходом у матчі аутсайдерів ліги. Нападник господарів Брайт Енобахаре познущався з гравців суперника та ще й забив гол.

Такий гол у свій актив записав форвард у матчі Іст Бенгал – Гоа. Такому сольному проходу позаздрить Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, пише 24 канал.

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Гол мрії

22-річний нападник підхопив передачу майже у центрі поля, зіграв на випередження із суперником. Після чого розпочалось справжнє диво. Брайт Енобахаре завдяки фантастичній техніці поклав на газон чотирьох гравців Гоа, а згодом і самого голкіпера та спокійно відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Цей гол відкрив рахунок зустрічі для господарів аж на 79-й хвилині. Щоправда, результативний удар не приніс перемогу його команді. Вже через дві хвилини Гоа зумів відігратись та поставити крапку у зустрічі – 1:1.

Раніше гравець виступав за Вулверхемптон, Віган, АЕК та маловідомі Кілмарнок та Ковентрі. Сезон-2020/2021 розпочав у Іст Бенгалі. За команду встиг зіграти 4 матчі, у яких двічі відзначався у воротах суперників.

Відеоогляд матчу (красивий гол з 4:34)