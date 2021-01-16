В Бельгии футболист "оставил в дураках" чуть ли не полкоманды и забил чудо-гол: видео
Форвард Эйпена Смаил Превляк отметился красивым голом, открывшим счет встречи в чемпионате Бельгии. Его клуб сыграл в ничью с Остенде на выезде.
Матч проходил в раках 17-го тура чемпионата Бельгии и завершился со счетом 1:1. Гол Смаила Превляка стал украшением этого поединка, пишет 24 канал.
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Невероятный гол
Начало встречи для гостей было настоящим ужасом. Удаление уже на 16-й минуте получил Эммануэль Агбаду. Команде пришлось почти весь матч играть в десятерых. Но первыми счет размочил все-таки Эйпен.
Превляк получил передачу от партнера по команде и выполнил сольный проход к воротам соперника. Сначала он "оставил в дураках" двух игроков Остенде, прокинул между ног еще одному футболисту. Почти в финальной стадии атаки форвард собрал на себе пятерых игроков и мощно пробил мимо голкипера – 0:1.
Эйпену не удалось удержать победный результат. На 79-й минуте Марко Квасина сравнял счет, поставив точку во встрече – 1:1.
- После матча клуб Превляка с 27 очками занимает 12 место. Остенде – 8-е.
- Смаил выступает за бельгийский клуб с августа 2020-го года. За это время он успел сыграть 14 матчей, в которых 9 раз отличался в воротах соперников и еще один раз ассистировал партнерам по команде.
- Действующий контракт футболиста с Эйпеном рассчитан до конца июня 2023-го года.
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