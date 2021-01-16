Форвард Эйпена Смаил Превляк отметился красивым голом, открывшим счет встречи в чемпионате Бельгии. Его клуб сыграл в ничью с Остенде на выезде.

Матч проходил в раках 17-го тура чемпионата Бельгии и завершился со счетом 1:1. Гол Смаила Превляка стал украшением этого поединка, пишет 24 канал.

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Невероятный гол

Начало встречи для гостей было настоящим ужасом. Удаление уже на 16-й минуте получил Эммануэль Агбаду. Команде пришлось почти весь матч играть в десятерых. Но первыми счет размочил все-таки Эйпен.

Превляк получил передачу от партнера по команде и выполнил сольный проход к воротам соперника. Сначала он "оставил в дураках" двух игроков Остенде, прокинул между ног еще одному футболисту. Почти в финальной стадии атаки форвард собрал на себе пятерых игроков и мощно пробил мимо голкипера – 0:1.

Эйпену не удалось удержать победный результат. На 79-й минуте Марко Квасина сравнял счет, поставив точку во встрече – 1:1.