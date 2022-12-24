Легионер Днепра-1 решил не возвращаться в Украину: хавбек продолжит выступления на родине
24 декабря 2022, 11:41Читати новину українською
Источник:Инстаграм Атлетико Тукуман
Аргентинский полузащитник Франсиско Ди Франко подписал полноценный контракт с клубом Атлетико Тукурман. Футболист играл за эту команду на правах аренды.
После начала полномасштабной российской агрессии Франсиско Ди Франко вернулся на родину, где на правах аренды защищал цвета аргентинского Атлетико Тукумана.
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Хавбек неплохо проявил себя в новой команде, поэтому стороны решили продолжить сотрудничество. На днях Атлетико Тукуман сообщил о подписании полноценного контракта с Ди Франко. Срок соглашения рассчитан до конца 2024 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента.
Карьера Ди Франко
- Ди Франко появился в чемпионате Украины летом 2017 года.
- Сначала воспитанник Бока Хуниорс защищал цвета львовских Карпат, за которые отыграл 77 матчей и забил 4 гола.
- В январе 2020 года Днепр-1 за 300 тысяч евро выкупил аргентинца у львовского клуба.
- За днепровскую команду Франсиско сыграл 54 поединка, в которых забитыми мячами не отмечался.
- В своей новой команде Ди Франко сыграл 16 матчей, в которых отдал один ассист.
- Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.