Легионер Днепра-1 решил не возвращаться в Украину: хавбек продолжит выступления на родине

Аргентинский полузащитник Франсиско Ди Франко подписал полноценный контракт с клубом Атлетико Тукурман. Футболист играл за эту команду на правах аренды.

После начала полномасштабной российской агрессии Франсиско Ди Франко вернулся на родину, где на правах аренды защищал цвета аргентинского Атлетико Тукумана.

Читайте также Желание прогрессировать: Цыганков отказался продлевать контракт с Динамо

Хавбек неплохо проявил себя в новой команде, поэтому стороны решили продолжить сотрудничество. На днях Атлетико Тукуман сообщил о подписании полноценного контракта с Ди Франко. Срок соглашения рассчитан до конца 2024 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента.

Карьера Ди Франко