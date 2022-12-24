После начала полномасштабной российской агрессии Франсиско Ди Франко вернулся на родину, где на правах аренды защищал цвета аргентинского Атлетико Тукумана.
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Хавбек неплохо проявил себя в новой команде, поэтому стороны решили продолжить сотрудничество. На днях Атлетико Тукуман сообщил о подписании полноценного контракта с Ди Франко. Срок соглашения рассчитан до конца 2024 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента.
Карьера Ди Франко
- Ди Франко появился в чемпионате Украины летом 2017 года.
- Сначала воспитанник Бока Хуниорс защищал цвета львовских Карпат, за которые отыграл 77 матчей и забил 4 гола.
- В январе 2020 года Днепр-1 за 300 тысяч евро выкупил аргентинца у львовского клуба.
- За днепровскую команду Франсиско сыграл 54 поединка, в которых забитыми мячами не отмечался.
- В своей новой команде Ди Франко сыграл 16 матчей, в которых отдал один ассист.
- Трансферная стоимость хавбека составляет 450 тысяч евро.