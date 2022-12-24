После начала полномасштабной российской агрессии Франсиско Ди Франко вернулся на родину, где на правах аренды защищал цвета аргентинского Атлетико Тукумана.

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Хавбек неплохо проявил себя в новой команде, поэтому стороны решили продолжить сотрудничество. На днях Атлетико Тукуман сообщил о подписании полноценного контракта с Ди Франко. Срок соглашения рассчитан до конца 2024 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента.

Карьера Ди Франко