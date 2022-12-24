Після початку повномасштабної російської агресії Франсіско Ді Франко повернувся на батьківщину, де на правах оренди захищав кольори аргентинського Атлетіко Тукуман.
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Хавбек непогано проявив себе у новій команді, тож сторони вирішили продовжити співпрацю. Днями Атлетіко Тукуман повідомив про підписання повноцінного контракту з Ді Франко. Термін угоди розрахований до кінця 2024 року. Футболіст перейшов до команди на правах вільного агента.
Кар'єра Ді Франко
- Нагадаємо, Ді Франко з'явився у чемпіонаті України влітку 2017 року.
- Спочатку вихованець Бока Хуніорс захищав кольори львівських Карпат, за які відіграв 77 матчів і забив 4 голи.
- У січні 2020 року Дніпро-1 за 300 тисяч євро викупив аргентинця у львівського клубу.
- За дніпровську команду Франсіско зіграв 54 поєдинки, у яких забитими м'ячами не відзначався.
- У своїй новій команді Ді Франко зіграв 16 матчів, у яких віддав один асист.
- Трансферна вартість хавбека становить 450 тисяч євро.