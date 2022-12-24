Після початку повномасштабної російської агресії Франсіско Ді Франко повернувся на батьківщину, де на правах оренди захищав кольори аргентинського Атлетіко Тукуман.

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Хавбек непогано проявив себе у новій команді, тож сторони вирішили продовжити співпрацю. Днями Атлетіко Тукуман повідомив про підписання повноцінного контракту з Ді Франко. Термін угоди розрахований до кінця 2024 року. Футболіст перейшов до команди на правах вільного агента.

Кар'єра Ді Франко