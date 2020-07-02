Футболист "Динамо" заработал второе удаление в трех матчах в европейском чемпионате
В десятом туре чемпионата Эстонии состоялось "украинское дерби". В матче между "Левадией" и "Калью" (1:1) на поле одновременно находились сразу шестеро украинских футболистов.
В стартовых составах обеих команд на поле вышли сразу 6 украинцев – Коломоец и Очигава в "Левадии" и Еремеев, Лобай, Маркович и Хомутов в "Калью". Хозяев поля подвел украинский защитник Зураб Очигава, пишет 24 канал.
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Удаление и гол украинцев
Арбитр удалил его с поля на 71-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Левадии". Для Очигавы это второе удаление, ранее он был удален 13 июня в матче с Таммекой (2:2).
Хомутов на 86-й минуте отметился голом, который позволил "Калью" не проиграть – встреча завершилась со счетом 1:1.
- В турнирной таблице чемпионата Эстонии лидирует "Флора". "Калью" идет на третьем месте, а "Левадия" на четвертом.
- Очигава перешел в "Левадию" из полтавской "Ворсклы" в январе 2020 года. Футболист с 2015 года принадлежал киевскому "Динамо", но провел в команде всего 8 матчей.