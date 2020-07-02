У десятому турі чемпіонату Естонії відбулося "українське дербі". У матчі між "Левадією" і "Калью" (1:1) на полі одночасно перебували відразу шість українських футболістів.

У стартових складах обох команд на поле вийшли відразу 6 українців – Коломоєць та Очігава у "Левадії" і Єремєєв, Лобай, Маркович і Хомутов у "Калью". Господарів поля підвів український захисник Зураб Очігава, пише 24 канал.

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Вилучення та гол українців

Арбітр вилучив його з поля на 71-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь "Левадії". Для Очігави це друге вилучення, раніше він був вилучений 13 червня в матчі і з "Таммекою" (2:2).

Хомутов на 86-й хвилині відзначився голом, який дозволив "Калью" не програти – зустріч завершилася з рахунком 1:1.