Захисник "Динамо" Віталій Миколенко потрапив в сферу інтересів "Інтера". Однак, гравець збірної України – не пріоритетна мета "нерадзуррі".

Італійський клуб має іншу пріоритетну мету на позицію лівого захисника – Емерсона з "Челсі". Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марція.

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Раніше повідомлялося про інтерес до Миколенка з боку "Наполі" та "Евертона". "Динамо" хоче виручити за 21-річного гравця 35 мільйонів. Керівництво "біло-синіх" просить за футболіста 35 мільйонів євро.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 9 мільйонів євро, контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.

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