Футболіст "Динамо" зацікавив суперника "Шахтаря" у Лізі Європи
Захисник "Динамо" Віталій Миколенко потрапив в сферу інтересів "Інтера". Однак, гравець збірної України – не пріоритетна мета "нерадзуррі".
Італійський клуб має іншу пріоритетну мету на позицію лівого захисника – Емерсона з "Челсі". Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марція.
Дивіться також: Трансфер лідера "Динамо" Миколенка – один із пріоритетних варіантів для "Наполі"
Раніше повідомлялося про інтерес до Миколенка з боку "Наполі" та "Евертона". "Динамо" хоче виручити за 21-річного гравця 35 мільйонів. Керівництво "біло-синіх" просить за футболіста 35 мільйонів євро.
Тransfermarkt оцінює футболіста в 9 мільйонів євро, контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.
Кар'єра Миколенка: головне
- Миколенко – вихованець "Динамо". У серпні 2017 року дебютував за головну команду в матчі чемпіонату проти кам'янської "Сталі", вийшовши на заміну.
- Перший гол за клуб у матчі Ліги Європи проти французького "Ренна" забив головою після подачі з штрафного.
- Дебютував за національну збірну України у листопаді 2018 року в матчі проти Туреччини, який завершився з рахунком 0:0.