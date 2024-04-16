Может стать одноклубником украинца: игрок Динамо заинтересовал клубы АПЛ и Ла Лиги

На протяжении последних нескольких лет украинские футболисты все чаще обращают на себя внимание клубов из европейских топ-чемпионатов. В трансфере еще одного нашего земляка заинтересовались в Англии и Испании.

Речь идет про Матвея Пономаренка. Александр Шовковский только начал понемногу подпускать молодого игрока к команде, как им уже заинтересовались в Европе.

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Интересные варианты для продолжения карьеры

К талантливому 18-летнему футболисту проявляет интерес титулованная испанская Севилья. Также заинтересованность проявляют два клуба из Английской Премьер-лиги – Вулверхэмптон и Брентфорд.

Что интересно, в каждом из этих клубов есть украинский след. За Севилью в свое время играл Евгений Коноплянка, цвета "пчел" сейчас защищает полузащитник Егор Ярмолюк, а за "волков" выступает Макс Килман, который родился в Лондоне в семье украинцев.

Отмечается, что руководство Динамо в ближайшее трансферное окно не рассматривает продажу Пономаренка, однако ситуация может измениться до следующего лета.

Что известно про Матвея Пономаренка

Воспитанник киевского Динамо

Сейчас выступает за команду U-19, за которую в сезоне-2023/2024 провел 23 матча и забил 19 голов

Лучший бомбардир юношеского чемпионата

Уже успел дебютировать за взрослую команду Динамо в УПЛ, приняв участие в четырех поединках, результативными действиями пока не отличался.

. Следующий матч киевляне проведут 17 апреля против Миная. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.