Речь идет про Матвея Пономаренка. Александр Шовковский только начал понемногу подпускать молодого игрока к команде, как им уже заинтересовались в Европе.
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Интересные варианты для продолжения карьеры
К талантливому 18-летнему футболисту проявляет интерес титулованная испанская Севилья. Также заинтересованность проявляют два клуба из Английской Премьер-лиги – Вулверхэмптон и Брентфорд.
Что интересно, в каждом из этих клубов есть украинский след. За Севилью в свое время играл Евгений Коноплянка, цвета "пчел" сейчас защищает полузащитник Егор Ярмолюк, а за "волков" выступает Макс Килман, который родился в Лондоне в семье украинцев.
Отмечается, что руководство Динамо в ближайшее трансферное окно не рассматривает продажу Пономаренка, однако ситуация может измениться до следующего лета.
Что известно про Матвея Пономаренка
- Воспитанник киевского Динамо
- Сейчас выступает за команду U-19, за которую в сезоне-2023/2024 провел 23 матча и забил 19 голов
- Лучший бомбардир юношеского чемпионата
- Уже успел дебютировать за взрослую команду Динамо в УПЛ, приняв участие в четырех поединках, результативными действиями пока не отличался.