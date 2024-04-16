Мова йде про Матвія Пономаренка. Олександр Шовковський лише почав потрохи підпускати молодого гравця до команди, як ним вже зацікавились у Європі.

Читайте також Зацікавленість з боку французького клубу: талановитий футболіст може покинути Динамо

Цікаві варіанти для продовження кар'єри

До талановитого 18-річного футболіста виявляє інтерес титулована іспанська Севілья. Також зацікавленість проявляють два клуби з Англійської Прем'єр-ліги – Вулвергемптон і Брентфорд.

Що цікаво, у кожному з цих клубів є український слід. За Севілью свого часу грав Євген Коноплянка, кольори "бджіл" наразі захищає півзахисник Єгор Ярмолюк, а за "вовків" виступає Макс Кілман, який народився в Лондоні в сім'ї українців.

Зазначається, що керівництво Динамо в найближче трансферне вікно не розглядає продаж Пономаренка, проте ситуація може змінитися до наступного літа.

Довідка. Наступний матч кияни проведуть 17 квітня проти Миная. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Що відомо про Матвія Пономаренка