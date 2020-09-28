Футболіст "Динамо" забив гол за російський "Арсенал" після повернення в клуб: відео
Футболіст тульського "Арсеналу" Мохаммед Кадірі, права якого належать київському "Динамо", забив гол у матчі 9-го туру РПЛ.
Арсенал Тула – Ростов 2:3
Голи: Кангва, 9, Кадірі, 90+4 – Чернов, 13, Хасімото, 40, 45+1
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Кадірі відзначився в матчі проти "Ростова" (2: 3), скоротивши відставання до мінімуму в кінцівці гри. Це перший м'яч 24-річного ганця після повернення в тульський клуб, пише 24 канал.
Відео голу Кадірі
Повернення у Росію
За киян Кадірі провів 15 матчів в УПЛ, забитими голами не відзначався. Луческу не бачить Кадірі у складі своєї команди.
Сам футболіст в листуванні з фанатами в соцмережах натякав на своє повернення в тульський "Арсенал".
Що відомо про кар'єру Кадірі
- Кадірі перейшов в "Динамо" з австрійською "Аустрії", а в Росії виступав на правах оренди.
- Але стати основним в столичному клубі він не зміг ні при Хацкевичі, ні при Михайличенку.
- У сезоні, що завершився 24-річний футболіст провів 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився, зате встиг заробити чотири попередження і одну червону картку.
- Transfermarkt.com оцінює ганського футболіста в 1,6 мільйона євро.
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