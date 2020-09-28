Футболіст тульського "Арсеналу" Мохаммед Кадірі, права якого належать київському "Динамо", забив гол у матчі 9-го туру РПЛ.

Арсенал Тула – Ростов 2:3

Голи: Кангва, 9, Кадірі, 90+4 – Чернов, 13, Хасімото, 40, 45+1

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Кадірі відзначився в матчі проти "Ростова" (2: 3), скоротивши відставання до мінімуму в кінцівці гри. Це перший м'яч 24-річного ганця після повернення в тульський клуб, пише 24 канал.

Відео голу Кадірі

Повернення у Росію

За киян Кадірі провів 15 матчів в УПЛ, забитими голами не відзначався. Луческу не бачить Кадірі у складі своєї команди.

Сам футболіст в листуванні з фанатами в соцмережах натякав на своє повернення в тульський "Арсенал".

Що відомо про кар'єру Кадірі