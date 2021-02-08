Тенерифе минимально обыграл Райо Вальекано в матче 24 тура Сегунды. Главным героем стал Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Райо Вальекано – Тенерифе 0:1

Гол: Соль, 65

Единственный мяч в поединке был забит после подачи с углового в середине второй тайма. На 65-й минуте Соль опередил защитника и замкнул навес партнера по команде.

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Для Соля этот гол стал шестым в 20 матчах Сегунды. На его счету также две результативные передачи.

Райо Вальекано – Тенерифе видеообзор

Таким образом, команда Соля набрала 30 очков и поднялась на 14 место, Райо Вальекано с 40 пунктами остался пятым.