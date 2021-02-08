Футболист Динамо забил гол и принес команде победу в чемпионате Испании: видео
Тенерифе минимально обыграл Райо Вальекано в матче 24 тура Сегунды. Главным героем стал Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо.
Райо Вальекано – Тенерифе 0:1
Гол: Соль, 65
Единственный мяч в поединке был забит после подачи с углового в середине второй тайма. На 65-й минуте Соль опередил защитника и замкнул навес партнера по команде.
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Для Соля этот гол стал шестым в 20 матчах Сегунды. На его счету также две результативные передачи.
Райо Вальекано – Тенерифе видеообзор
Таким образом, команда Соля набрала 30 очков и поднялась на 14 место, Райо Вальекано с 40 пунктами остался пятым.
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