Тенеріфе мінімально обіграв Райо Вальєкано в матчі 24 туру Сегунди. Головним героєм став Фран Соль, права на якого належать київському Динамо.

Райо Вальєкано – Тенеріфе 0:1

Гол: Соль, 65

Єдиний м'яч у поєдинку був забитий після подачі з кутового у середині другої тайму. На 65-й хвилині Соль випередив захисника і замкнув навіс партнера по команді.

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Для Соля цей гол став шостим в 20 матчах Сегунди. На його рахунку також дві результативні передачі.

Райо Вальєкано – Тенеріфе відеоогляд

Таким чином, команда Соля набрала 30 очок та піднялась на 14 місце, Райо Вальєкано з 40 пунктами залишився п'ятим.