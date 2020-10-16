Футболист киевского "Динамо" Илья Забарный совершил невероятный скачок в цене. Защитник сборной Украины подорожал в 20 раз.

Специализированный портал Transfermarkt частично обновил трансферные стоимости игроков украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает 24 канал.

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Прогресс Забарного

Наибольший скачок сделал защитник "Динамо" Илья Забарный, который подорожал в 20 раз. Теперь цена Забарного составляет 1 миллион евро вместо прежних 50 тысяч.

Илья стал основным игроком "Динамо" только в сезоне 2020/2021. На счету защитника 7 матчей за "Динамо".

В октябре Забарный дебютировал за сборную Украины, отыграв в матчах против Франции, Германии и Испании.

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Александр Сирота, одноклубник Забарного, подорожал вдвое – с 400 тысяч евро до 800 тысяч.

В целом обновлена стоимость 29 игроков УПЛ. Самым дорогим футболистом УПЛ продолжает оставаться Виктор Цыганков из "Динамо".

Десятка самых дорогих футболистов УПЛ