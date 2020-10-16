Футболист "Динамо" Забарный совершил невероятный скачок в цене
Футболист киевского "Динамо" Илья Забарный совершил невероятный скачок в цене. Защитник сборной Украины подорожал в 20 раз.
Специализированный портал Transfermarkt частично обновил трансферные стоимости игроков украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает 24 канал.
Примечательно: Сборная Украины попала в рейтинг самых дорогих команд мира: какова позиция "сине-желтых"
Прогресс Забарного
Наибольший скачок сделал защитник "Динамо" Илья Забарный, который подорожал в 20 раз. Теперь цена Забарного составляет 1 миллион евро вместо прежних 50 тысяч.
Илья стал основным игроком "Динамо" только в сезоне 2020/2021. На счету защитника 7 матчей за "Динамо".
В октябре Забарный дебютировал за сборную Украины, отыграв в матчах против Франции, Германии и Испании.
К теме: Малиновский – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt
Александр Сирота, одноклубник Забарного, подорожал вдвое – с 400 тысяч евро до 800 тысяч.
В целом обновлена стоимость 29 игроков УПЛ. Самым дорогим футболистом УПЛ продолжает оставаться Виктор Цыганков из "Динамо".
Десятка самых дорогих футболистов УПЛ
- Виктор Цыганков ("Динамо") 19 миллионов евро
- Тете ("Шахтер") 17 миллионов евро
- Виталий Миколенко ("Динамо") 13 миллионов евро
- Исмаили ("Шахтер") 12 миллионов евро
- Додо ("Шахтер") 10 миллионов евро
- Николай Матвиенко ("Шахтер") 9 миллионов евро
- Алан Патрик ("Шахтер") 8 миллионов евро
- Тарас Степаненко ("Шахтер") 8 миллионов евро
- Тайсон ("Шахтер") 8 миллионов евро
- Марлос ("Шахтер") 7 миллионов евро
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
Как не стать жертвой мошенников во время ставок на спорт: советы12 октября , 15:12
-
Какие турнирные перспективы сборной Украины в Лиге наций: от победы в группе до вылета из элиты14 октября , 13:32