Футболіст "Динамо" Забарний здійснив неймовірний стрибок у ціні
Футболіст київського "Динамо" Ілля Забарний здійснив неймовірний стрибок у ціні. Оборонець збірної України подорожчав у 20 разів.
Спеціалізований портал Transfermarkt частково оновив трансферні вартості гравців української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє 24 канал.
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Прогрес Забарного
Найбільший стрибок зробив захисник "Динамо" Ілля Забарний, який подорожчав у 20 разів. Тепер ціна Забарного складає 1 мільйон євро замість колишніх 50 тисяч.
Ілля став основним гравцем "Динамо" тільки в сезоні-2020/2021. На рахунку оборонця 7 матчів за "Динамо".
У жовтні Забарний дебютував за збірну України, відігравши у матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.
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Олександр Сирота, одноклубник Забарно, подорожчав удвічі – з 400 000 євро до 800 000.
У цілому оновлено вартість 29 гравців УПЛ. Найдорожчим футболістом УПЛ продовжує залишатися Віктор Циганков з "Динамо".
Десятка найдорожчих футболістів УПЛ
- Віктор Циганков ("Динамо") 19 мільйонів євро
- Тете ("Шахтар") 17 мільйонів євро
- Віталій Миколенко ("Динамо") 13 мільйонів євро
- Ісмаїлі ("Шахтар") 12 мільйонів євро
- Додо ("Шахтар") 10 мільйонів євро
- Микола Матвієнко ("Шахтар") 9 мільйонів євро
- Алан Патрік ("Шахтар") 8 мільйонів євро
- Тарас Степаненко ("Шахтар") 8 мільйонів євро
- Тайсон ("Шахтар") 8 мільйонів євро
- Марлос ("Шахтар") 7 мільйонів євро