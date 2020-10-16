Футболіст київського "Динамо" Ілля Забарний здійснив неймовірний стрибок у ціні. Оборонець збірної України подорожчав у 20 разів.

Спеціалізований портал Transfermarkt частково оновив трансферні вартості гравців української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє 24 канал.

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Прогрес Забарного

Найбільший стрибок зробив захисник "Динамо" Ілля Забарний, який подорожчав у 20 разів. Тепер ціна Забарного складає 1 мільйон євро замість колишніх 50 тисяч.

Ілля став основним гравцем "Динамо" тільки в сезоні-2020/2021. На рахунку оборонця 7 матчів за "Динамо".

У жовтні Забарний дебютував за збірну України, відігравши у матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.

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Олександр Сирота, одноклубник Забарно, подорожчав удвічі – з 400 000 євро до 800 000.

У цілому оновлено вартість 29 гравців УПЛ. Найдорожчим футболістом УПЛ продовжує залишатися Віктор Циганков з "Динамо".

Десятка найдорожчих футболістів УПЛ