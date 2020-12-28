У полузащитника Динамо Карлоса де Пены 27 декабря родился сын. Новорожденного назвали Хуан Крус.

Это первый ребенок де Пени и его жены Эли. Фото молодой папаша выставил в инстаграме.

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