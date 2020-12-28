Футболист Динамо впервые стал отцом: щемящие фото
У полузащитника Динамо Карлоса де Пены 27 декабря родился сын. Новорожденного назвали Хуан Крус.
Это первый ребенок де Пени и его жены Эли. Фото молодой папаша выставил в инстаграме.
Смотрите также Матч Эвертон – Манчестер Сити перенесен из-за вспышки коронавируса
- Де Пена досрочно ушел в отпуск, он не играл в матче последнего тура осенней части УПЛ против Колоса.
- Де Пена в текущем сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
Поделиться новостью