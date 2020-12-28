У півзахисника Динамо Карлоса де Пени 27 грудня народився син. Новонародженого назвали Хуан Крус.

Це перша дитина де Пени і його дружини Елі. Фото молодий татусь виставив у інстаграмі.

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