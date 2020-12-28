Футболіст Динамо вперше став батьком: щемливі фото
У півзахисника Динамо Карлоса де Пени 27 грудня народився син. Новонародженого назвали Хуан Крус.
Це перша дитина де Пени і його дружини Елі. Фото молодий татусь виставив у інстаграмі.
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- Де Пена достроково пішов у відпустку, він не грав в матчі останнього туру осінньої частини УПЛ проти Колоса.
- Де Пена в поточному сезоні провів 19 матчів, забив 5 голів і віддав 4 асисти.
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