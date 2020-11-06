Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал об отношениях с титулованной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.

В интервью на ютуб-канале "Бомбардир" футболист признался, что им не всегда легко сочетать тренировочные графики, но они справляются с этой проблемой.

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"Да, нам трудновато сочетать наши тренировочные графики. Мы справляемся. Я не читаю, что о нас пишут в сети. Видел только, когда все это всплыло. Мы не читаем, не обращаем на это внимание, а спокойно, скромно встречаемся, без всякого афиширования", – рассказал Попов.

По его словам, они со спортсменкой впервые увиделись на Олимпийской базе во время награждения, а познакомились уже в социальных сетях:

Мы впервые увиделись на Олимпийской базе, когда после чемпионата мира до 20 лет президент всех нас награждал. Там были не только футболисты, но и представители других видов спорта. Но познакомились мы уже в социальных сетях. Сейчас все из-за этого.

Что известно о Билодид

Дария Билодид – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Европейских игр.

Первый титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо среди мужчин и женщин. Также она регулярно входит в различные рейтинги самых красивых спортсменок Украины.