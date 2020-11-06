Захисник київського "Динамо" Денис Попов розповів про відносини з титулованою української дзюдоїсткою Дарією Білодід.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Бомбардир" футболіст зізнався, що їм не завжди просто поєднувати тренувальні графіки, але вони справляються з цією проблемою.

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"Так, нам важкувато поєднувати наші тренувальні графіки. Ми справляємося. Я не читаю, що про нас пишуть в мережі. Бачив тільки, коли все це спливло. Ми не читаємо, не звертаємо на це увагу, а спокійно , скромно зустрічаємося, без всякого афішування", – розповів Попов.

За його словами, вони зі спортсменкою вперше побачилися на Олімпійській базі під час нагородження, а познайомилися вже у соціальних мережах:

Ми вперше побачилися на Олімпійській базі, коли після чемпіонату світу до 20 років президент всіх нас нагороджував. Там були не тільки футболісти, а й представники інших видів спорту. Але познайомилися ми вже в соціальних мережах. Зараз все через це.

Що відомо про Білодід

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи та переможниця Європейських ігор.

Перший титул планетарного масштабу вона виграла в 17 років, ставши наймолодшою чемпіонкою світу за всю історію дзюдо серед чоловіків і жінок. Також вона регулярно входить в різні рейтинги найкрасивіших спортсменок України.