Украинская дзюдоистка Дария Билодид отпраздновала 20-летие и поделились фотографиями с именин. День рождения она отметила 10 октября.

На своей странице в инстаграме дзюдоистка показала несколько фотографий на берегах Днепра с близкими ей людьми. Даша поблагодарила тех, кто поддерживает ее, и призналась в любви. Также она похвасталась огромным букетом роз и не стала скрывать, что у нее – роман с молодым защитником киевского "Динамо" Денисом Поповым.

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Попов также впервые опубликовал совместную фотографию с Билодид. Футболист поздравил с днем рождени дзюдоистку и подписал фото теплыми словами: "С днем рождения, моя любимая".

Что известно про Билодид

Дария Билодид – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Европейских игр.

Первый титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо среди мужчин и женщин. Также она регулярно входит в различные рейтинги самых красивых спортсменок Украины.