Игрок Динамо вошел в топ-100 футболистов мира по интересному показателю
Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера вошел в сотню футболистов, которые провели наибольшее количество времени на футбольном поле в 2020 году.
Портал CIES Football Observatory составил рейтинг футболистов, которые больше всего выходили на поле в 2020 году.
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Польский защитник Динамо Томаш Кендзера единственный игрок украинских клубов, который вошел в рейтинг.
26-летний поляк сыграл 3 726 минут и делит 66-е место в рейтинге вместе с испанским футболистом Манчестер Сити Родри.
Топ-10 футболистов мира по сыгранным минутам в 2020 году
- Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745 минут
- Рубен Диаш (Ман Сити) – 4 344
- Лионель Месси (Барселона) – 4 293
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164
- Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162
- Ромелу Лукаку (Интер) – 4 144
- Виктор Линделеф – Манчестер Юнайтед) - 4 142
- Рафаэль Варан (Реал) – 4 123
- Хесус Навас (Севилья) 4 110
- Каллум Макгрегор (Селтик) – 4 106
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