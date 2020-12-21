Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера вошел в сотню футболистов, которые провели наибольшее количество времени на футбольном поле в 2020 году.

Портал CIES Football Observatory составил рейтинг футболистов, которые больше всего выходили на поле в 2020 году. Достойно внимания Динамо отдало Цитаишвили в аренду Польский защитник Динамо Томаш Кендзера единственный игрок украинских клубов, который вошел в рейтинг. 26-летний поляк сыграл 3 726 минут и делит 66-е место в рейтинге вместе с испанским футболистом Манчестер Сити Родри. Топ-10 футболистов мира по сыгранным минутам в 2020 году Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745 минут

Рубен Диаш (Ман Сити) – 4 344

Лионель Месси (Барселона) – 4 293

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164

Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162

Ромелу Лукаку (Интер) – 4 144

Виктор Линделеф – Манчестер Юнайтед) - 4 142

Рафаэль Варан (Реал) – 4 123

Хесус Навас (Севилья) 4 110

Каллум Макгрегор (Селтик) – 4 106 Вашему вниманию. Кендзера присоединился к Динамо в 2017 году. Осенью 2020 года он подписал новый контракт до 2024 года. В сезоне-2020/2021 поляк отыграл за Динамо в 23 матчах.