Футболіст київського Динамо Томаш Кендзьора увійшов до сотні футболістів, які провели найбільшу кількість часу на футбольному полі у 2020 році.

Портал CIES Football Observatory склав рейтинг футболістів, які найбільше виходили на поле у 2020 році. Варте уваги Динамо віддало Цитаїшвілі в оренду Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора єдиний гравець українських клубів, який увійшов у рейтинг. 26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин та ділить 66-е місце в рейтингу разом з іспанським футболістом Манчестер Сіті Родрі. Топ-10 футболістів світу за зіграними хвилинами у 2020 році Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745 Рубен Діаш (Ман Сіті) – 4 344 Ліонель Мессі (Барселона) – 4 293 Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164 Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162 Ромелу Лукаку (Інтер) – 4 144 Віктор Ліндельоф (Манчестер Юнайтед) – 4 142 Рафаель Варан (Реал) – 4 123 Хесус Навас (Севілья) 4 110 Каллум Макгрегор (Селтік) – 4 106 До уваги. Кендзьора приєднався до Динамо у 2017 році. Восени 2020 року він підписав новий контракт до 2024 року. У сезоні-2020/2021 поляк відіграв за Динамо у 23 матчах.