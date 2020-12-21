Гравець Динамо увійшов у топ-100 футболістів світу за цікавим показником
Футболіст київського Динамо Томаш Кендзьора увійшов до сотні футболістів, які провели найбільшу кількість часу на футбольному полі у 2020 році.
Портал CIES Football Observatory склав рейтинг футболістів, які найбільше виходили на поле у 2020 році.
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Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора єдиний гравець українських клубів, який увійшов у рейтинг.
26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин та ділить 66-е місце в рейтингу разом з іспанським футболістом Манчестер Сіті Родрі.
Топ-10 футболістів світу за зіграними хвилинами у 2020 році
- Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745
- Рубен Діаш (Ман Сіті) – 4 344
- Ліонель Мессі (Барселона) – 4 293
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164
- Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162
- Ромелу Лукаку (Інтер) – 4 144
- Віктор Ліндельоф (Манчестер Юнайтед) – 4 142
- Рафаель Варан (Реал) – 4 123
- Хесус Навас (Севілья) 4 110
- Каллум Макгрегор (Селтік) – 4 106
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