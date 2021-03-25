Данський півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд повідомив про те, що вдруге перехворів коронавірусом. Футболіст знову не зможе допомогти команді.

Другий коронавірус

Нещодавно його не взяли на гру з Зорею, яку команда Мірчи Луческу виграла, відчепивши, начебто через його конфлікт з тренером, за кілька хвилин до виїзду гравців у аеропорт. Тепер же данець вдруге заразився коронавірусом.

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"Я залишався на карантині останні 14 днів без можливості тренуватися. Я не такий хворий, як минулого разу, тому хвороба не так вплине на мою форму, але я втрачу кілька тижнів футболу", – сказав Дуелунд.

До слова. Перша частина сезону склалася для данця відверто провально – він потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.

Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року, але до цих пір не зумів закріпитися в основній команді через травми і хвороб.