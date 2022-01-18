В Фехерваре играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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По информации источника, Леднев не полетел с Динамо на сбор в Марбелью, хотя в официальном списке он есть.

После 17 туров чемпионата Венгрии Фехервар идет на четвертом месте в турнирной таблице, уступая лидеру первенства шесть очков.

Что известно о карьере Леднева

Леднев, который в свое время выступал за молодежную команду Динамо, после двухлетней аренды в Заре вернулся в Киев летом 2020-го.

В этом сезоне Богдан восемь раз выходил на поле в УПЛ и по одному разу – в Кубке Украины и Лиге чемпионов. Результативными действиями не отметился. Его действующее соглашение с Динамо рассчитано до лета 2024 года.