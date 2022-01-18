У Фехерварі грають два українці – Іван Петряк та Євген Макаренко.

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За інформацією джерела, Лєднєв не полетів з Динамо на збір у Марбелью, хоча в офіційному списку він є.

Після 17 турів чемпіонату Угорщини Фехервар йде на четвертому місці у турнірній таблиці, поступаючись лідерові першості шість очок.

Що відомо про кар'єру Лєднєва

Леднєв, який свого часу виступав за молодіжну команду Динамо, після дворічної оренди у Зорі повернувся до Києва влітку 2020-го.

Цього сезону Богдан вісім разів виходив на поле в УПЛ та по одному разу – у Кубку України та Лізі чемпіонів. Результативними діями не відзначився. Його чинна угода з Динамо розрахована до літа 2024 року.