Футболист Динамо стал звездой клипа музыкантов из Люксембурга: видео
Исполнитель Jayo Brudjez посвятил песню и клип футболисту киевского Динамо Жерсону Родригесу.
Бруджез совместно с Джа Арроганте снял клип, главным героем которого стал 25-летний Родригес. Песня называется "GR10" Gerson Rodrigues ", пишет 24 канал.
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Джа Арроганте знаком с Родригесом более десяти лет. В кадре также появляются два Lamborghini Жерсона.
"Песня о мотивации детей и молодежи. Жерсон – игрок национальной сборной, играл в Лиге чемпионов. Строки должны вселять в них надежду, что они смогут достичь этой цели", – отметил Арроганте.
- В текущем сезоне Родригес провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Видеоклипа с Жерсоном Родригесом
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