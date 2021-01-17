Виконавець Jayo Brudjez присвятив пісню і кліп футболісту київського Динамо Жерсону Родрігесу.

Бруджез спільно з Джа Арроганте зняв кліп, головним героєм якого став 25-річний Родрігес. Пісня називається "GR10 "Gerson Rodrigues", пише 24 канал.

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Джа Арроганте знайомий з Родрігеш більше десяти років. У кадрі також з'являються два Lamborghini Жерсона.

"Пісня про мотивацію дітей та молоді. Жерсон – гравець національної збірної, грав у Лізі чемпіонів. Рядки повинні вселяти в них надію, що вони зможуть досягти цієї мети", – зазначив Арроганте.

У поточному сезоні Родрігес провів за Динамо 18 матчів у всіх турнірах, де забив чотири м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Відео кліпу з Жерсоном Родрігесом