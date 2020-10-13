Українська дзюдоїстка Дарія Білодід відсвяткувала 20-річчя та поділилися світлинами з іменин. День народження вона відзначила 10 жовтня.

На своїй сторінці в інстаграмі дзюдоїстка показала кілька фотографій на берегах Дніпра з близькими їй людьми. Даша подякувала тим, хто підтримує її, і зізналася в любові. Також вона похвалилася величезним букетом троянд і не стала приховувати, що у неї – роман з молодим захисником київського "Динамо" Денисом Поповим.

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Попов також вперше опублікував спільну фотографію з Білодід. Футболіст привітав з днем рождени дзюдоїстку і підписав фото теплими словами: "З днем народження, моя кохана".

Що відомо про Білодід

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи та переможниця Європейських ігор.

Перший титул планетарного масштабу вона виграла в 17 років, ставши наймолодшою чемпіонкою світу за всю історію дзюдо серед чоловіків і жінок. Також вона регулярно входить в різні рейтинги найкрасивіших спортсменок України.