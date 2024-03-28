Трижды совершал насилие: скандальный легионер Динамо получил приговор суда
Источник:RTL
В последние годы представители мирового футбола начали отмечаться не только на футбольном поле, но и позорным поведением за его пределами. Игроки все чаще вляпываются в секс-скандалы и другие уголовные дела.
Одним из самых громких дел этого года стало заключение звездного бразильца Дани Алвеса. Суд назначил ему 4.5 года лишения свободы за сексуальное насилие над 23-летней девушкой.
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Пока обошлось условным сроком
Также свои приговоры в течение последнего месяца услышали звездный игрок московского Спартака Промес и воспитанник Ливерпуля Джейми Кэссиди. Теперь же к этому списку добавился и игрок киевского Динамо, который сейчас играет в аренде за братиславский Слован, Жерсон Родригес.
Он приговорен к 18 месяцам тюрьмы, правда, условно с испытательным сроком в 5 лет и должен уплатить штраф 1500 евро. Все из-за трех случаев насилия, один из которых футболист совершил в отношении бывшей девушки, которая является мисс Люксембург-2020 – Эмили Боланд.
Дополнительно его обязали уплатить 2430 евро лично экс-партнерше, а также пройти курсы терапии по управлению гневом.
Отмечается, что у Жерсона Родригеша есть 40 дней на подачу апелляции.
Напомним, что ранее одиозный легионер Динамо также избил своего одноклубника во время аренды в Анкарагюджю, за что его сразу отстранили от команды.
Что известно о Жерсоне Родригеше
- Перешел в киевское Динамо в 2019 году, однако сыграл за "бело-синих" лишь 53 матча, после чего 6 раз отправлялся в аренды
- Сейчас выступает за братиславский Слован
- За сборную Люксембурга провел 60 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 7 ассистов
- Контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года.