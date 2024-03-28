Одним из самых громких дел этого года стало заключение звездного бразильца Дани Алвеса. Суд назначил ему 4.5 года лишения свободы за сексуальное насилие над 23-летней девушкой.

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Пока обошлось условным сроком

Также свои приговоры в течение последнего месяца услышали звездный игрок московского Спартака Промес и воспитанник Ливерпуля Джейми Кэссиди. Теперь же к этому списку добавился и игрок киевского Динамо, который сейчас играет в аренде за братиславский Слован, Жерсон Родригес.

Он приговорен к 18 месяцам тюрьмы, правда, условно с испытательным сроком в 5 лет и должен уплатить штраф 1500 евро. Все из-за трех случаев насилия, один из которых футболист совершил в отношении бывшей девушки, которая является мисс Люксембург-2020 – Эмили Боланд.

Дополнительно его обязали уплатить 2430 евро лично экс-партнерше, а также пройти курсы терапии по управлению гневом.

Отмечается, что у Жерсона Родригеша есть 40 дней на подачу апелляции.

Напомним, что ранее одиозный легионер Динамо также избил своего одноклубника во время аренды в Анкарагюджю, за что его сразу отстранили от команды.

Что известно о Жерсоне Родригеше