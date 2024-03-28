Однією з найгучніших справ цього року стало ув'язнення зіркового бразильця Дані Алвеса. Суд призначив йому 4.5 роки позбавлення волі за сексуальне насилля над 23-річною дівчиною.
До теми Легенду Барселони визнано винним у зґвалтуванні: скільки бразилець відсидить у в'язниці
Поки обійшлося умовним терміном
Також свої вироки протягом останнього місяця почули зірковий гравець московського Спартака Промес та вихованець Ліверпуля Джеймі Кессіді. Тепер же до цього списку додався й гравець київського Динамо, який нині грає в оренді за братиславський Слован, Жерсон Родрігес.
Він засуджений до 18 місяців в'язниці, щоправда, умовно з випробувальним терміном у 5 років і має сплатити штраф 1500 євро. Усе через три випадки насильства, одне з яких футболіст здійснив щодо колишньої дівчини, яка є міс Люксембург-2020 – Емілі Боланд.
Додатково його зобов'язали сплатити 2430 євро особисто експартнерці, а також пройти курси терапії з керування гнівом.
Зазначається, що в Жерсона Родрігеша є 40 днів на подання апеляції.
Нагадаємо, що раніше одіозний легіонер Динамо також побив свого одноклубника під час оренди в Анкарагюджю, за що його одразу відсторонили від команди.
Що відомо про Жерсона Родрігеша
- Перейшов у київське Динамо у 2019 році, проте зіграв за "біло-синіх" лише 53 матчі, після чого 6 разів відправлявся в оренди
- Зараз виступає за братиславський Слован
- За збірну Люксембургу провів 60 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 7 асистів
- Контракт із Динамо розрахований до 30 червня 2025 року.