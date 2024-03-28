Однією з найгучніших справ цього року стало ув'язнення зіркового бразильця Дані Алвеса. Суд призначив йому 4.5 роки позбавлення волі за сексуальне насилля над 23-річною дівчиною.

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Поки обійшлося умовним терміном

Також свої вироки протягом останнього місяця почули зірковий гравець московського Спартака Промес та вихованець Ліверпуля Джеймі Кессіді. Тепер же до цього списку додався й гравець київського Динамо, який нині грає в оренді за братиславський Слован, Жерсон Родрігес.

Він засуджений до 18 місяців в'язниці, щоправда, умовно з випробувальним терміном у 5 років і має сплатити штраф 1500 євро. Усе через три випадки насильства, одне з яких футболіст здійснив щодо колишньої дівчини, яка є міс Люксембург-2020 – Емілі Боланд.

Додатково його зобов'язали сплатити 2430 євро особисто експартнерці, а також пройти курси терапії з керування гнівом.

Зазначається, що в Жерсона Родрігеша є 40 днів на подання апеляції.

Нагадаємо, що раніше одіозний легіонер Динамо також побив свого одноклубника під час оренди в Анкарагюджю, за що його одразу відсторонили від команди.

Що відомо про Жерсона Родрігеша