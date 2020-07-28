Футболист "Динамо" показал фантастический трюк с баскетбольным мячом: видео
22-летний украинский полузащитник Богдан Леднев, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", продемонстрировал трюк с баскетбольным мячом.
Богдан Леднев подтвердил, что мастерски упражняется не только с футбольным мячом, выложив видео в Instagram.
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Богдан опубликовал два видео, где ногами забрасывает мяч в баскетбольное кольцо. Стоит отметить, что на втором видео футболист использовал еще и голову.
Карьера Леднева
- Играл в молодежном составе "Днепра", а в июле 2016 года Леднев подписал контракт с киевским "Динамо". Дебютировал за команду U-19, выйдя в выездном поединке против "Ворсклы", и забил гол.
- За первую команду "Динамо" дебютировал в октябре 2017 года в матче Кубка Украины против "Александрии". Но в чемпионате Богдан продолжал играть за молодежную команду, став с 16 голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины 2017/18.
- В июле 2018 года Леднев перешел на правах аренды на два года в "Зарю".
- В начале августа 2018 года в матче против "Черноморца", который закончился ничьей – 1:1, футболист дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену на 80 минуте вместо Рафаэля Ратао.
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