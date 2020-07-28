22-летний украинский полузащитник Богдан Леднев, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", продемонстрировал трюк с баскетбольным мячом.

Богдан Леднев подтвердил, что мастерски упражняется не только с футбольным мячом, выложив видео в Instagram.

Смотрите также: Замена Рафаилову: "Заря" официально объявила о назначении нового генерального директора

Богдан опубликовал два видео, где ногами забрасывает мяч в баскетбольное кольцо. Стоит отметить, что на втором видео футболист использовал еще и голову.

Карьера Леднева