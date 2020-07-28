Футболіст "Динамо" виконав фантастичний трюк із баскетбольним м'ячем: відео
22-річний український півзахисник Богдан Лєднєв, контракт якого належить київському "Динамо", продемонстрував трюк із баскетбольним м'ячем.
Богдан Лєднєв підтвердив, що майстерно вправляється не лише з футбольним м'ячем, виклавши відео в Instagram.
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Богдан опублікував два відеоролики, де ногами закидує м'яч у баскетбольне кільце. Варто відзначити, що на другому відео футболіст задіяв ще і голову.
Кар'єра Лєднєва
- Грав у молодіжному складі "Дніпра", а в липні 2016 року Лєднєв підписав контракт з київським "Динамо". Дебютував за команду U-19, вийшовши у виїзному поєдинку проти "Ворскли" та забив гол.
- За першу команду "Динамо" дебютував у жовтні 2017 року в матчі Кубка України проти "Олександрії". Але у чемпіонаті Богдан продовжував грати за молодіжну команду, ставши з 16 голами найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України 2017/18.
- У липні 2018 року Лєднєв перейшов на правах оренди на два роки у "Зорю".
- На початку серпня 2018 року в матчі проти "Чорноморця", який закінчився нічиєю – 1:1, футболіст дебютував у Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну на 80 хвилині замість Рафаеля Ратао.