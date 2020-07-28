22-річний український півзахисник Богдан Лєднєв, контракт якого належить київському "Динамо", продемонстрував трюк із баскетбольним м'ячем.

Богдан Лєднєв підтвердив, що майстерно вправляється не лише з футбольним м'ячем, виклавши відео в Instagram.

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Богдан опублікував два відеоролики, де ногами закидує м'яч у баскетбольне кільце. Варто відзначити, що на другому відео футболіст задіяв ще і голову.

Кар'єра Лєднєва