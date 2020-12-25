Футболіст Динамо показав дівчину-красуню на відпочинку: фото
22-річний український півзахисник Динамо Богдан Лєднєв відпочиває зі своєю дівчиною під час зимової перерви у чемпіонаті України.
Фото з обраницею Лєднєв опублікував в інстаграмі, прокоментувавши знімок сердечком.
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Лєднєв і його дівчина Марія Рева зустрічаються вже п'ять років. Вона займається пошиттям і художнім розписом одягу у власному ательє.
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