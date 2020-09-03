Защитник "Динамо" Денис Попов продолжает упорно тренироваться, чтобы вернуться в общую группу после травмы и помогает ему в этом известная дзюдоистка Дария Билодид.

Попов подогрел слухи о романе с двукратной чемпионкой мира по дзюдо Дарией Билодид. Впервые пара засветились вместе во время презентации документального фильма про Дашу "Анаконда". Спортсмены держались за руку и мило общались.

Смотрите также: Самая красивая спортсменка Украины Дария Билодид начала встречаться с игроком "Динамо": фото

Теперь же футболист опубликовал в инстаграме фото, где Билодид изображена на бутылке минеральной воды.

"Восстановление после тренировки", – подписал Попов снимок из спортзала, добавив смайлик-сердечко.

Что известно о Билодид

Дария Билодид – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Европейских игр.

Первый титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо среди мужчин и женщин. Также она регулярно входит в различные рейтинги самых красивых спортсменок Украины.