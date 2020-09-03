Оборонець "Динамо" Денис Попов продовжує наполегливо тренуватись для повернення у загальну групу після травми і допомагає йому в цьому відома дзюдоїстка Дарія Білодід.

Попов підігрів чутки про роман з дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо Дарією Білодід. Вперше пара засвітилися разом під час презентації документального фільму про Дашу "Анаконда". Спортсмени трималися за руку та мило спілкувалися.

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Тепер же футболіст опублікував в інстаграмі фото, де Білодід зображена на пляшці мінеральної води.

"Відновлення після тренування", – підписав Попов знімок зі спортзалу, додавши смайлик-сердечко.

Що відомо про Білодід

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи та переможниця Європейських ігор.

Перший титул планетарного масштабу вона виграла в 17 років, ставши наймолодшою чемпіонкою світу за всю історію дзюдо серед чоловіків і жінок. Також вона регулярно входить в різні рейтинги найкрасивіших спортсменок України.