Игрок Динамо может оказаться за решеткой: жертвы футболиста после нападения потеряли трудоспособность

Футболист киевского Динамо может иметь большие проблемы с правосудием. Его обвиняют в трех физических нападениях, которые имели серьезные последствия для здоровья.

Вингер "бело-синих" Жерсон Родригес, который сейчас играет за турецкий Сивасспор в аренде, может оказаться в тюрьме. Футболист сборной Люксембурга обвиняется в трех преступлениях физического характера, за которые он может получить до двух лет лишения свободы.

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У Жерсона большие проблемы на родине

Сообщается, что бывшая партнерша Родригеса Эмили Боланд обвинила футболиста в физической расправе. Девушка утверждает, что он ударил ее по лицу в ноябре 2022 года, во время этого инцидента Жерсон также якобы использовал унизительную лексику по отношению к полицейским.

Кроме этого, футболист, контракт которого до сих пор принадлежит киевлянам, обвиняется в нападении на человека, во время которого он якобы выбил своей жертве зуб, а третий случай касается телесных повреждений, которые якобы скандальный игрок нанес в 2019 году.

Сообщается, что в двух из трех случаев физические нападения привели к потере трудоспособности у жертв, что добавляет отягчающие обстоятельства к обвинениям футболисту. Согласно уголовному кодексу Люксембурга, если вина футболиста будет доказана, ему грозит лишение свободы до двух лет с последующим усилением наказания за особо тяжкие случаи.

. Аренда Жерсона Родригеса в Сивасспоре завершается 30 июня 2024 года, в этот же день у игрока истекает контракт с Динамо, поэтому даже если обвинения не подтвердятся, есть большая вероятность, что в футболке киевлян он больше никогда не будет играть. Всего за Динамо футболист сыграл 53 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.