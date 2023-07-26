Атакующий игрок киевлян Жерсон Родригеш не будет играть за киевлян в новом сезоне. Футболист, права на которого до сих пор принадлежат Динамо, ушел в очередную аренду.

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Уже третий год вне состава Динамо

Скандальный игрок будет выступать в чемпионате Турции. Он подписал контракт с Сивасспором, в прошлом сезоне занявшим 14 место в элитном местном дивизионе.

Динамо и Сивасспор подписали арендное соглашение, согласно которому футболист сборной Люксембурга будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/2024. Желаем Жерсону Родригесу успехов в выступлениях за Сивасспор,

– говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

Отметим, что Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года. Однако из-за проблем с дисциплиной и недоразумений с тренерским штабом не смог закрепиться в основе киевлян. В составе Динамо сыграл лишь 53 матча, в которых забил 9 мячей, став за это время чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Следует знать. Последние два сезона Родригеш провел в аренде. Он выступал за французский Труа, турецкий Эюспор и Аль-Вехду из Саудовской Аравии. Однако нигде так и не стал ключевым игроком. Контракт с Динамо истекает у футболиста 30 июня 2024 года.