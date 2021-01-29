Футболист Динамо из-за травмы пропустит подготовку к сезону
Киевское Динамо в пятницу, 29 января, прибыло в Анталью (Турция), где до 8 февраля будет готовиться ко второй половине сезона-2020/2021. На второй сбор с Динамо не отправились два легионера.
Источник: сайт Динамо
По сравнению с предыдущим этапом подготовки в ОАЭ, в состав не попали румынский полузащитник Тудор Белуце и бразильский нападающий Клейтон.
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В Динамо сообщили, что Клейтон не полетел с основной командой на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию из-за травмы.
Какая травма у Клейтона
Бразильский футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра. Именно поэтому Клейтон остался на лечение в Киеве.
Он пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления динамовца – 10-14 дней.
Что касается Белуце, то Динамо не сообщает причину отсутствия румынского игрока.
В Турции у Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей:
- Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16:00
- Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16:00
- БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10:00
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