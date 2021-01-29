Киевское Динамо в пятницу, 29 января, прибыло в Анталью (Турция), где до 8 февраля будет готовиться ко второй половине сезона-2020/2021. На второй сбор с Динамо не отправились два легионера.

Источник: сайт Динамо

По сравнению с предыдущим этапом подготовки в ОАЭ, в состав не попали румынский полузащитник Тудор Белуце и бразильский нападающий Клейтон.

К слову Динамо отправилось в Турцию на заключительную подготовку: кто попал в заявку

В Динамо сообщили, что Клейтон не полетел с основной командой на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию из-за травмы.

Какая травма у Клейтона

Бразильский футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра. Именно поэтому Клейтон остался на лечение в Киеве.

Он пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления динамовца – 10-14 дней.

Что касается Белуце, то Динамо не сообщает причину отсутствия румынского игрока.

В Турции у Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей: