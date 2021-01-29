Динамо отправилось в Турцию на заключительную подготовку: кто попал в заявку
Футболисты Динамо в пятницу, 29 января, отправились в Турцию, где продолжат подготовку ко второй части сезона 2020/2021. Уже 13 февраля киевлян ждет первый официальный матч в 2021 году.
Источник: сайт Динамо
Динамо отправилось в Анталию (Турция) чартерным рейсом. Наставник Динамо Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31 футболиста.
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Заявка Динамо на турецкий сбор
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.
Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.
Отметим, что первый сбор Динамо провело в ОАЭ. Второй сбор в Турции продлится до 8 февраля.
В Турции в Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей:
- Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16:00
- Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16:00
- БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10:00
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