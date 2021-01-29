Футболисты Динамо в пятницу, 29 января, отправились в Турцию, где продолжат подготовку ко второй части сезона 2020/2021. Уже 13 февраля киевлян ждет первый официальный матч в 2021 году.

Источник: сайт Динамо Динамо отправилось в Анталию (Турция) чартерным рейсом. Наставник Динамо Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31 футболиста. Это интересно Никогда не говори никогда: Суркис рассказал, возглавит Шевченко Динамо Заявка Динамо на турецкий сбор Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун. Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик. Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, Де Пена, Дуелунд, Викентий Волошин, Назар Волошин. Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат. Отметим, что первый сбор Динамо провело в ОАЭ. Второй сбор в Турции продлится до 8 февраля. В Турции в Динамо запланировало проведение пяти контрольных матчей: Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16:00

Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16:00

ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16:00

Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16:00

БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10:00