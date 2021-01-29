Футболіст Динамо через травму пропустить підготовку до сезону
Київське Динамо у п'ятницю, 29 січня, прибуло в Анталію (Туреччина), де до 8 лютого готуватиметься до другої половини сезону-2020/2021. На другий збір з Динамо не відправилися два легіонери.
Джерело: сайт Динамо
У порівнянні з попереднім етапом підготовки в ОАЕ, до складу не потрапили румунський півзахисник Тудор Белуце та бразильський нападник Клейтон.
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У Динамо повідомили, що Клейтон не полетів із основною командою на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини через травму.
Яка травма у Клейтона
Бразильський футболіст отримав пошкодження м'язу задньої поверхні стегна. Саме тому Клейтон залишився на лікуванні у Києві.
Він пропустить увесь другий збір. Орієнтовний термін відновлення динамівця – 10-14 днів.
Щодо Белуце, то Динамо не повідомляє причину відсутності румунського гравця.
У Туреччині в Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів:
- Лудогорець (Разград, Болгарія) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбілісі, Грузія) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) 4.02, 16:00
- Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 7.02, 16:00
- БАТЕ (Борисов, Білорусь) 8.02, 10:00
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