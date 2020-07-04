Футболист "Динамо" хочет перейти в турецкий гранд
Игрок "Динамо" Жерсон Родригес с нового сезона может выступать в турецком "Фенербахче". Обе стороны заинтересованы в трансфере.
Турецкое издание Fanatik сообщает, что "Фенербахче" ищет замену форварду Мевлюту Эрдинчу. Последний стремится сменить клуб.
Это важно: "Динамо" отправит Михайличенко в отставку в конце сезона – СМИ
Родригес хочет в "Фенербахче"
Одной из кандидатур на замену Эрдинчу является игрок "Динамо" Жерсон Родригес. Сейчас он выступает на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю".
25-летний футболист сборной Люксембурга положительно относится к переходу в стамбульский гранд.
Сообщалось, что "Фенербахче" предложил "Динамо" 1 миллион евро за аренду Жерсона с правом выкупа.
Контракт Жерсона
Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Тransfermarkt оценивает его в 1,4 миллиона евро.
В 10 матчах за "Анкарагюджю" Родригес забил 5 голов и сделал 2 асисты.
В услугах футболиста вроде бы были заинтересованы также "Монако" и "Галатасарай".