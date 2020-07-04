Игрок "Динамо" Жерсон Родригес с нового сезона может выступать в турецком "Фенербахче". Обе стороны заинтересованы в трансфере.

Турецкое издание Fanatik сообщает, что "Фенербахче" ищет замену форварду Мевлюту Эрдинчу. Последний стремится сменить клуб.

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Родригес хочет в "Фенербахче"

Одной из кандидатур на замену Эрдинчу является игрок "Динамо" Жерсон Родригес. Сейчас он выступает на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю".

25-летний футболист сборной Люксембурга положительно относится к переходу в стамбульский гранд.

Сообщалось, что "Фенербахче" предложил "Динамо" 1 миллион евро за аренду Жерсона с правом выкупа.

Контракт Жерсона

Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Тransfermarkt оценивает его в 1,4 миллиона евро.

В 10 матчах за "Анкарагюджю" Родригес забил 5 голов и сделал 2 асисты.

В услугах футболиста вроде бы были заинтересованы также "Монако" и "Галатасарай".