Футболіст "Динамо" хоче перейти у турецький гранд
Гравець "Динамо" Жерсон Родрігес з нового сезону може виступати у турецькому "Фенербахче". Обидві сторони зацікавлені у трансфері.
Турецьке видання Fanatik повідомляє, що "Фенербахче" шукає заміну форварду Мевлюту Ердінчу. Останній прагне змінити клуб.
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Родрігес хоче у "Фенербахче"
Однією з кандидатур на заміну Ердінчу є гравець "Динамо" Жерсон Родрігес. Наразі він виступає на правах оренди за турецький "Анкарагюджю".
25-річний футболіст збірної Люксембургу позитивно ставиться до переходу у стамбульський гранд.
Повідомлялося, що "Фенербахче" запропонував "Динамо" 1 мільйон євро за оренду Жерсона з правом викупу.
Контракт Жерсона
Контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює його у 1,4 мільйона євро.
У 10 матчах за "Анкарагюджю" Родрігес забив 5 голів і зробив 2 асисти.
У послугах футболіста начебто були зацікавлені також "Монако" і "Галатасарай".