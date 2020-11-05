После матча футболисты часто обмениваются футболками с соперником. Но сейчас это под запретом. Но игроку "Динамо" Карлосу де Пени все-таки удалось получить футболку Лео Месси после матча с "Барселоной".

Обмениваться футболками после матча запретили в УЕФА из-за пандемии коронавируса. Однако Карлос де Пена все-таки нашел возможность обойти этот запрет и не получить наказания. О том, как он это сделал, игрок рассказал в комментарии Mundo Deportivo.

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Оказывается, он заранее договорился со своим соотечественником – уже с бывшим игроком "Барселоны" Луисом Суаресом, хорошим другом Месси.

Однако обмен футболками пришлось делать уже в раздевалке после матча.

"Месси сейчас единственный лидер Барсы, единственный, кто должен вытащить команду. Раньше у него были партнеры, которые помогали больше, теперь его видят с молодыми ребятами, которым не хватает опыта. Для меня он будет лучшим к тому дню, когда уйдет на пенсию", – приводит слова де Пени издание.