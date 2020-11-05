Футболіст "Динамо" хитрістю отримав футболку Мессі після матчу з "Барселоною"
Після матчу футболісти часто обмінюються футболками з суперником. Але зараз це під забороною. Та гравцю "Динамо" Карлосу де Пені таки вдалося отримати футболку Лео Мессі після матчу з "Барселоною".
Обмінюватися футболки після матчу заборонили в УЄФА через пандемію коронавірусу. Однак Карлос де Пена таки знайшов можливість обійти цю заборону та не отримати покарання. Про те, як він це зробив, гравець розповів в коментарі Mundo Deportivo.
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Виявляється, він заздалегідь домовився зі своїм співвітчизником – вже з колишнім гравцем "Барселони" Луїсом Суаресом, який є хорошим другом Мессі.
Однак обмін футболками довелося робити вже у роздягальні після матчу.
"Мессі зараз є єдиним лідером Барси, єдиним, хто повинен витягнути команду. Раніше у нього були партнери, які допомагали більше, тепер його бачать з молодими хлопцями, яким бракує досвіду. Для мене він буде найкращим до того дня, коли піде на пенсію", – приводить слова де Пени видання.
- Матч проти "Динамо" став ювілейним для Мессі. Це його 150-й матч під егідою УЄФА (146 в Лізі чемпіонів та 4 в матчі за Суперкубок УЄФА).
- Мессі відкрив рахунок у матчі проти "Динамо". Він заробив пенальті, який сам і реалізував.
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