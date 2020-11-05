Після матчу футболісти часто обмінюються футболками з суперником. Але зараз це під забороною. Та гравцю "Динамо" Карлосу де Пені таки вдалося отримати футболку Лео Мессі після матчу з "Барселоною".

Обмінюватися футболки після матчу заборонили в УЄФА через пандемію коронавірусу. Однак Карлос де Пена таки знайшов можливість обійти цю заборону та не отримати покарання. Про те, як він це зробив, гравець розповів в коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо: "Барселона" перемогла "Динамо" на "Камп Ноу": супер-сейви тер Штегена та гол Циганкова – відео

Виявляється, він заздалегідь домовився зі своїм співвітчизником – вже з колишнім гравцем "Барселони" Луїсом Суаресом, який є хорошим другом Мессі.

Однак обмін футболками довелося робити вже у роздягальні після матчу.

"Мессі зараз є єдиним лідером Барси, єдиним, хто повинен витягнути команду. Раніше у нього були партнери, які допомагали більше, тепер його бачать з молодими хлопцями, яким бракує досвіду. Для мене він буде найкращим до того дня, коли піде на пенсію", – приводить слова де Пени видання.