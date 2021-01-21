Динамо едва не продало ключевого футболиста – претендент топ-клуб АПЛ
Киевское Динамо в зимнее трансферное окно могло продать одного из лидеров команды. Ряды столичного клуба едва не покинул уругваец Карлос де Пена.
Куда мог перейти де Пена
О том, что Карлос де Пена мог покинуть Динамо, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
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Бурбас информирует, что Динамо не пришло к согласию с клубом МЛС (чемпионат США) по трансферу 28-летнего де Пены.
По информации журналиста, предложение касательно де Пени составляло около 2,5 миллионов (вероятно евро). Однако переговоры не увенчались успехом. Уругваец остается в Динамо.
В то же время ресурс Meta-ratings.com.ua информирует, что де Пена мог переехать в Англию. На футболиста Динамо претендовала команда из топ-10 АПЛ.
Де Пена провел разговор с президентом Динамо Игорем Суркисом, в котором не настаивал на трансфере.
Что известно о де Пене
- Уругвайский футболист присоединился к Динамо, как свободный агент в апреле 2019 года. Его действующий контракт с киевским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, 3,3 миллиона долларов.
- В этом сезоне де Пена провел за Динамо 19 матчей, в которых забил 5 голов. В его активе 4 результативные передачи.
- Де Пена – лучший футболист Динамо в 2019 году. Также уругваец становился лучшим игроком Динамо за конкретный месяц.
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