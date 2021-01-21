Киевское Динамо в зимнее трансферное окно могло продать одного из лидеров команды. Ряды столичного клуба едва не покинул уругваец Карлос де Пена.

Куда мог перейти де Пена

О том, что Карлос де Пена мог покинуть Динамо, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

К слову Динамо отказалось продать Цыганкова за 15 миллионов евро

Бурбас информирует, что Динамо не пришло к согласию с клубом МЛС (чемпионат США) по трансферу 28-летнего де Пены.

По информации журналиста, предложение касательно де Пени составляло около 2,5 миллионов (вероятно евро). Однако переговоры не увенчались успехом. Уругваец остается в Динамо.

Динамо не дійшло згоди з клубом МЛС щодо трансферу Де Пени. Перемовини крутилися в районі 2,5 млн., але не увінчалися успіхом. Гравець лишається в Україні. — Igor Burbas (@iburbas) January 20, 2021

В то же время ресурс Meta-ratings.com.ua информирует, что де Пена мог переехать в Англию. На футболиста Динамо претендовала команда из топ-10 АПЛ.

Де Пена провел разговор с президентом Динамо Игорем Суркисом, в котором не настаивал на трансфере.

Что известно о де Пене