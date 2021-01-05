Бразильский футболист Дентиньо, который помог Шахтеру победить Реал в Лиге чемпионов, не спешит покидать "горняков". Дентиньо хочет остаться в Шахтере до конца сезона-2020/2021.

Жилберто Силва, агент Дентиньо, рассказал о намерении его клиента оставаться в Шахтере до конца контракта. Об этом сообщает Globo.

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Шахтер рассчитывает на Дентиньо

Агент футболиста утверждает, что Шахтер все еще рассчитывает на Дентиньо во второй половине сезона.

Сейчас нет возможности разорвать контракт с Шахтером. Все еще рано говорить о возвращении Дентиньо в Бразилию, он поддерживает контакт. Сейчас цель – доработать контракт, ведь Шахтер рассчитывает на него в Лиге Европы и УПЛ,

– заявил агент.

Он добавил, что Дентиньо может изменить решение и покинуть Шахтер, если поступит хорошее предложение.

Дентиньо покидает Шахтер?

Трансферное окно в Бразилии, где хочет выступать Дентиньо, откроется в феврале. В подписании 31-летнего футболиста вроде заинтересован Коринтианс.

Контракт Дентиньо с Шахтером действует до 30 июня 2021-го. Уже сейчас он может подписывать предварительное соглашение с другим клубом. В этом сезоне он забил 3 гола в 8 матчах за Шахтер.