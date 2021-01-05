Бразильський футболіст Дентінью, який допоміг Шахтарю перемогти Реал у Лізі чемпіонів, не спішить покидати "гірників". Дентінью хоче залишитися у Шахтарі до кінця сезону-2020/2021.

Жілберто Сілва, агент Дентінью, розповів про намір його клієнта залишатися у Шахтарі до кінця контракту. Про це повідомляє Globo.

До теми Чому Дентінью хоче покинути Шахтар

Шахтар розраховує на Дентінью

Агент футболіста переконує, що Шахтар все ще розраховує на Дентінью у другій половині сезону.

Зараз немає можливості розірвати контракт з Шахтарем. Все ще рано говорити про повернення Дентінью у Бразилію, він підтримує контакт. Зараз мета – доопрацювати контракт, адже Шахтар розраховує на нього у Лізі Європи та УПЛ,

– заявив агент.

Він додав, що Дентінью може змінити рішення та покинути Шахтар, якщо надійде хороша пропозиція.

Дентінью покидає Шахтар?

Трансферне вікно у Бразилії, де хоче виступати Дентінью, відкриється у лютому. У підписанні 31-річного футболіста начебто зацікавлений Корінтіанс.

Контракт Дентінью з Шахтарем чинний до 30 червня 2021-го. Уже зараз він може підписувати попередню угоду з іншим клубом. У цьому сезоні він забив 3 голи у 8 матчах за Шахтар.